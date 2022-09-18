الإعدام لمتهم بهتك عرض ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، اليوم الأحد، "ع.ال.إ"، نباش قمامة "بلاستيك، وكرتون"، بالإعدام شنقًا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، لاتهامه بهتك عرض نجلته وتدعى "ن.ع.ال"، 23 عامًا، وذلك في القضية المقيدة برقم 12737 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورودًا بلاغًا حول قيام شخص بالتعدي على نجلته داخل محل سكنهما، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم، بالتعدي على نجلته عدة مرات على فترات متباعدة، حيث قام بتحسس مواطن عفتها، كونها من ذوي الإعاقة، وأنه المتولي تربيتها وملاحظتها، مستغلًا صغر سنها، وقام بالتعدي عليها إلى أن حملت منه سفاحًا.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالواقعة، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، جرت محاكمته إلى أن أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هاني غبريال، وشريف بركات، وسكرتير الجنايات، أحمد السيد.



