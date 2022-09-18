سبايدر مان الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب في باريس في عيد ميلاده الستين

احتفل متسلق يُعرف باسم "الرجل العنكبوت" الفرنسي بعيد ميلاده الستين بتسلق ناطحة سحاب من 48 طابقًا في باريس دون أي معدات أمان.

تسلق آلان روبير برج "توتال إنيرجيز" في منطقة ديفونس التجارية بدون حبال أو حزام.

وقال الرجل لوكالة رويترز للأنباء: "أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن بلوغ سن 60 لا يعني شيئا. لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة".

وورد أنه تم القبض عليه بعد وصوله إلى قمة البرج.

وصعد روبير برج "توتال إنيرجيز" عدة مرات من قبل. هذه المرة، واستغرق الأمر 60 دقيقة فقط للوصول إلى القمة، وفقًا لتقرير لموقع محلي إخباري.

وقال بعد التسلق: "لقد وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أصل إلى سن 60، سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن 60 يرمز إلى سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة".

وأضاف أن الهدف من التسلق هو أيضا زيادة الوعي بالاحتباس الحراري، وفقا لرويترز.

ويشتهر روبير بتسلق المباني الشاهقة في جميع أنحاء العالم. وتشمل إنجازاته الجريئة الوصول إلى قمة برج خليفة في دبي، وهو أطول مبنى في العالم.

وعادة ما يقوم بأعماله المثيرة دون إشعار مسبق أو إذن وقد تم القبض عليه عدة مرات.