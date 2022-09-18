الدفاع البريطانية: موسكو تكثف هجماتها على أهداف مدنية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحليل لها اليوم الأحد، إن موسكو زادت بشكل كبير هجماتها على أهداف مدنية أوكرانية مستخدمة صواريخ بعيدة المدى طوال الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة أن المناطق التي تعرضت للقصف ضمت سدا في بلدة كريفي ريه الصناعية بوسط أوكرانيا، مشيرة إلى أن مثل عمليات الاستهداف تلك لا تقدم أي مكسب عسكري على الفور.

وأوضحت أن من المرجح أن تستمر روسيا في تعزيز مثل هذه الهجمات لإضعاف معنويات الشعب الأوكراني وحكومته، في ضوء الانتكاسات التي تعرضت لها موسكو على خط الجبهة.

ولا يزال سكان أجزاء من أوكرانيا، تم تطهيرها مؤخرا من الغزاة الروس، يتعرضون لهجمات صاروخية بشكل منتظم.

وذكرت مصادر أوكرانية، اليوم الأحد، أن قوات موسكو تستمر في قصف منطقة خاركيف حتى بعد انسحابها منها، قبل أكثر من أسبوع.

وقال الحاكم الإقليمي الأوكراني، أوليه سينجوبوف، على تليجرام للتواصل الاجتماعي، إن روسيا تستهدف بلدتي إيزيوم وتشوهويف بقصف مكثف، ما يتسبب في تدمير مبان سكنية وتجارية ومنشآت إنتاجية ومحطات وقود.

وأسفر القصف في تشوهويف عن مقتل طفلة، 11 عاما، بينما قتلت سيدتان في قصف دبابة بالمنطقة.

وأشار سينجوبوف إلى اكتشاف حوالي 60 جثة في مقابر جماعية، عثر عليها في غابة بالقرب من إيزيوم، ومعظم الجثث لمدنيين من الرجال والنساء، وأن من بين الموتى عددا هائلا من الجنود الأوكرانيين، ومعظمهم توفي بشكل عنيف.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك مؤشرات أيضا على تعرض البعض للتعذيب، وتستمر جهود فحص المتوفين اليوم الأحد.

وتعتزم الأمم المتحدة إرسال بعثة من المحققين إلى الموقع للمساهمة في تحديد سبب الوفاة على وجه الدقة.