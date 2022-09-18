الفلبين: لا يوجد تهديد مدمر من موجات تسونامي في أعقاب زلزال تايوان الأخير

قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الأحد إنه لا يوجد خطر من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في الفلبين، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان وبلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر وفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.



وأضاف المعهد - حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه في حين أنه من الممكن حدوث موجات تسونامي الخطرة عند السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال، فلا يوجد تهديد مدمر من تسونامي للفلبين جراء هذه الهزة الأرضية القوية.



وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترا (30 ميلا) شمال مدينة "تايتونج" وعلى عمق 10 كيلومترات.



وقد أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) للجزر النائية بالقرب من تايوان.



وتتعرض تايوان للزلازل بشكل منتظم حيث تقع الجزيرة بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين.