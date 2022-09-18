قرغيزستان تعلن 19 سبتمبر حدادا وطنيا على ضحايا المواجهات الحدودية مع طاجيكستان

وقع رئيس قرغيزستان، صادر جاباروف، اليوم الأحد، على مرسوم بإعلان يوم 19 سبتمبر يوم حداد وطني على مستوى البلاد على أرواح ضحايا المواجهات الحدودية التي اندلعت قبل أيام مع طاجيكستان.



وأفاد المكتب الصحفي للرئيس بأنه سيتم بموجب المرسوم تنكيس أعلام الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، وعلى مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية.



وارتفع عدد قتلى الجانب القرغيزي في الاشتباكات الحدودية التي شهدها إقليم "باتكين" الجنوبي المتاخم لمنطقة "صغد" في شمال طاجيكستان إلى 46 قتيلا بعد وصول 10 جثث إلى المراكز الطبية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.



وأضافت وزارة الصحة أن 134 شخصاً أصيبوا في النزاع المسلح الذي اندلع في 14 سبتمبر واستمر حتى إعلان الهدنة يوم أمس.



ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء القصف.



ويتكرر وقوع الاشتباكات عبر الحدود بين الجمهوريتين السابقتين في الاتحاد السوفيتي، لكنها عادة ما تهدأ سريعا، رغم أنها كادت تتطور العام الماضي إلى حرب شاملة.