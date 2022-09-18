مغنية شعبية روسية تنتقد حرب الكرملين على أوكرانيا

انتقدت المغنية الشعبية الروسية آلا بوجاتشيفا، حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا.

وكتبت على حسابها على تليجرام للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه منذ أن أدرجت وزارة العدل زوجها، ماكسيم جالكين، على قائمتها السوداء باعتباره "عميلا أجنبيا"، تريد هي الآن أن يتم اعتبارها من بين هؤلاء الوكلاء الأجانب أيضا.

وقالت إنه "تضامنا مع زوجي، وهو رجل أمين ومحترم ومخلص، ووطني حقيقي لا يُنسى لروسيا، يتمنى لوطنه الرفاهية والعيش بسلام وحرية لتعبير ووضع حد لموت أولادنا من أجل أغراض وهمية تجعل بلادنا منبوذة وتعقد من حياة مواطنينا".

وتعتبر بوجاتشيفا "73 عاما" نجمة في عالم الغناء في بلادها. وشكلت موسيقى الروك والبوب في روسيا منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا بنهاية فبراير الماضي، غادر الزوجان روسيا إلى إسرائيل.