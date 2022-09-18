نائب محافظ البحيرة: 281 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء بالمحافظة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على ضرورة استيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بالمدن والقرى وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذا العمل على التواصل والتوعية المستمرة للمواطنين المتقدمين بسرعة سداد المستحقات المقررة عليهم.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع متابعة موقف ملفات التصالح بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والمهندس حمدى الخولى نقيب المهندسين والمهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة والمنسق العام لقانون التصالح ومديرى الإدرات الهندسية ونواب رؤساء المدن المعنين ومديرى المراكز التكنولوجية واللجان الفنية.

حيث تم خلال الإجتماع إختيار عدد ٢ قرية بعدد من المراكز لسرعة البت فى معاينتها وهى بمركز أبو المطامير (قريتي كوم الفرج وزاوية صقر)، بمركز الدلنجات (قريتي المسين وطيبة)، وكفر الدوار (كوم أشو وسيدي غازي) إيتاي البارود (صفط الحرية وششت الأنعام)، وأبو حمص (دمسنا وجواد حسني)، والمحمودية (ديروط وسرنباي).

وأشارت نائب محافظ البحيرة خلال الإجتماع أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ بلغت ٢٨٠ ألف و٦٢٠ طلب.

مشيدة بالوعي والحرص الكبير لدى المواطنين وخاصةً ممن لديهم مخالفات فى أعمال البناء لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، الأمر الذى ظهر جلياً خلال مدة التقديم حيث جاءت محافظة البحيرة فى طليعة محافظات الجمهورية والمركز الأول من حيث عدد الطلبات المقدمة.

وناشدت نائب المحافظ المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح بسرعة إنهاء الإجراءات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات وسداد المستحقات المقررة عليهم.

ووجهت بضرورة توفير وسيلة نقل لرؤساء اللجان الفنية لتيسير وسرعه الإجراءات بقرى ومدن المحافظة.