رئيس الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي: نعيش أزمات عديدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا

قال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، ورئيس الدورة ٤٨ لمؤتمر العمل العربي، إننا نعيش أزمات عديدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، لذا من الضروري على وزراء العمل بالدول العربية بذل قصارى جهدهم لمواجهة تلك الأزمات.

وتقدم سكوري بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للمؤتمر ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وكل من ساهم في انعقاد هذه الدورة.

وأكد أهمية الرقمنة بالنسبة لسوق العمل العربي ونتائجها الإيجابية في تحقيق التنمية، وذلك بعد أزمة كورونا التي دمرت اقتصاد الدول.

وانطلقت صباح الأحد، الدورة ٤٨ لمؤتمر العمل العربي وتنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، بالإضافة لممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

ويبحث المؤتمر على مدار 7 أيام ملفات تخص القضايا، والتحديات التي تواجه عالم العمل في الوطن العربي، ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والذي يأتي تحت عنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، بالإضافة إلى تقديم توصيات لدعم التنمية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.