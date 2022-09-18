مصدر: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة خلال أيام

شكاوى من ارتفاع الحدود الدنيا لقبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الأهلية

قال مصدر مسئول بمكتب التنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات الحكومية، إنه جارٍ العمل على تحليل رغبات وبيانات طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تمهيدا لإعلان نتيجة ترشيحات التنسيق لتلك الشريحة من الطلاب خلال أيام من الآن، بالإضافة إلى نتائج ترشيحات طلاب مدارس المتفوقين STEM.

فى سياق متصل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعى شكاوى وسط أولياء أمور طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، عقب إعلان الحدود الدنيا للقبول فى الجامعات الأهلية وتوقف الطب البشرى عند 99.9%.

من جهته، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، مد فترة التقديم لمرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، 48 ساعة إضافية تنتهى السابعة مساء اليوم الإثنين، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

وأهابت وزارة التعليم العالى بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، علما بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهى مساء اليوم.

ويُسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.