حزب الرئيس الفرنسي ماكرون يصوت على تغيير اسمه إلى النهضة

وافق حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تغيير اسمه إلى " النهضة" خلال مؤتمر عقد يوم السبت، بعد اندماجه مع حزبين حليفين أصغر منه حجما.

وكانت الحركة السياسية التي أسسها ماكرون في عام 2016 تسمى سابقا" الجمهورية إلى أمام "، والتي ترجمت بشكل مختلف إلى اللغة الإنجليزية، ولكنه غالبا ما يعرف باسم "إلى الأمام".

وبدأ الحزب، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، في استخدام الاسم الجديد خلال الانتخابات الأوروبية لعام 2019. كما سيندمج مع حزب "أجير" من يمين الوسط وحزب "تريتوار دو بروجريه" من يسار الوسط.

ويعتبر حزب "النهضة" حاليا هو أكبر حزب في الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، لكنه خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن خلال المؤتمر "هذه بداية مرحلة جديدة في تحول دولتنا".وتابعت "اليوم فتحنا صفحة جديدة في تاريخنا السياسي"، مضيفة أنه مع تغيير الاسم، أصبحت الحركة "ناضجة".

ووصفت بورن الكفاح ضد تغير المناخ، والذي قالت إنه سيتطلب قرارات شجاعة وجذرية، والوصول إلى التوظيف الكامل"، منوهة إلى أن ذلك سيحمي دولة الرفاهية، كأولويات عليا مشتركة للحزب الجديد.

كما دعت إلى مزيد من تكافؤ الفرص، وحثت على إنشاء مجتمع أكثر عدلا ورحمة، ودعت إلى تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.