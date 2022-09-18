

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن المصريين عليهم المشاركة بفاعلية في الحوار الوطني، معقبًا: «أهم شيء الناس تعرف إن البلد دي بتاعتهم، وإنهم يشاركوا بأفكارهم وآرائهم حتى لو كانت غير صحيحة».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين الدولة والمواطن، موضحًا أن مسؤولية الدولة مرتبطة بتوفير أكبر قدر من الإمكانيات للشعوب.



وأشار إلى أن مسؤولية الأفراد مرتبطة بالتعامل مع الحياة بجدية، معقبًا: «لو شخص عنده 9 عيال هيأكلهم ويعلمهم منين؟ لازم يعرفوا إن دي بلدهم، ويتم التعامل مع الأمور بقدر كبير من الجدية، حتى تصب الأمور في صالح الدولة».



وشدد رئيس الوزراء الأسبق، على أهمية الحرص على النوابغ الموجودة بالدولة، وخاصة أنهم لا يقلون كفاءة عن أحسن أناس في العالم، قائلًا إن إتاحة الفرص أمامهم، أمر يعزز خدمة البلاد بصورة أكبر.



وذكر أن المواطنين يجب أن يعلموا بأهمية الدولة وأن المسؤولين عنها يعملون لصالحهم، مضيفًا: «والحكام لازم يدوا الناس المعلومات وميخبوش عليهم، ولو هناك بعض المشقة، يقولوا إننا مضطرين نعمل كده غصب عننا لأنه المتاح»، وفقًا لوصفه.



وأكد أنه مطمئن للوضع في مصر؛ لأنها دولة تستحق الأفضل، وعلينا أن نرتقي ونتقدم بها من خلال التعامل مع المسائل بجدية، مختتمًا: «النجاح لن يكون مذهلًا مع عدد السكان الكبير، وهو ما يتطلب تعزيز المسؤولية المشتركة من الجميع».