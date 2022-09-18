أحمد فرحات: مستعد اشتغل ببلاش والتمثيل هواية بتجري في دمي

كشف الفنان أحمد فرحات، المعروف بطفل سينما الخمسينات، عن حبه الشديد للتمثيل، مشيرا أنه كان يقدم مسرحيات في المدرسة، وتم خطفه مباشرة إلى السينما، وبدأ مشواره الفني وقدم الكثير من الأعمال على حد وصفه، قائلا: «التمثيل هواية بتجري في دمي».

وأضاف فرحات خلال لقائه في برنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، على فضائية «النهار»، أنه قادر على العودة إلى التمثيل إذا طرق باب شركات الإنتاج لكن عزة نفسه تمنعه من ذلك، مؤكدا أنه لديه زوجه ليس لديها تطلعات طبقية، ويعيش معها حياة هادئة وسعيدة.

وأكد أحمد فرحات، أنه يتمنعى العودة للتمثيل حبا في المهنة، قائلا: «عندي استعداد اشتغل ببلاش وبوجه رسالة للمنتجين كلهم عايز ارجع اشتغل».

وكشف فرحات أن الفنانة زبيدة ثروت أستأذنت منه قبل أن تقبله، خلال تصوير فيلم «شمس لا تغيب»، قائلا: «زبيدة ثروت قالتلي ايه رايك ابوسك، فأنا بصتلها وقولتلها أنتي حرة».

