مدير العمل الدولية: لم تنج أي دولة في العالم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا

قال مدير منظمة العمل الدولية جاى رايدر، إن العالم أجمع شهد فى الفترات الأخيرة العديد من التحديات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والحرب الأخيرة، والذي أسفر عن العديد من التأثيرات السياسية والاقتصادية على العديد من الدول فلم ينج منها أحد، سواء كان من الحكومات أو أصحاب الأعمال، أو العمال.



وأوضح رايدر، في كلمته بمؤتمر العمل العربي، عبر فيديو كونفرانس، أنه كان لزاماً العمل على مواجهة تداعياتها على أسواق العمل فى العديد من الدول، كما أن الانتعاش الهش وغير المتكافئ لسوق العمل فى العام الماضى والذى لم يستمر كثيراً لما استجد من أحداث وظروف صعبة بسبب الحروب وتغير المناخ وتأثيرها على الأمن العالمي.



وأكد رايدر، ضرورة التضامن الدولى وتناول الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل موضوع مؤتمركم الذى يعد على رأس الموضوعات التى يجب تناولها فى الفترة الحالية، فهو موضوع ملائم وحسن التوقيت، لما يحدث فى العالم أجمع.



وتابع: "لا نعلم ما ستؤدى إليه تلك التحولات الجديدة سواء للأفضل أو للأسوأ"، داعيا إلى انتشار المنصات الرقمية والتى ستؤثر على حياة الشعوب بفرص جديدة للدخل، وتعزيز استفادة الشركات منها وتحسين الكفاءة والانتاج والوصول لسوق أوسع.



وذكر مدير منظمة العمل الدولية، أن الاستثمار فى البنى التحتية والاقتصاد الرقمي وتعزيز المنصات الرقمية من أهم الموضوعات التى يجب العمل عليها فى الفترة الحالية، بما يحقق نتائج إيجابية فى موضوعات التشغيل والحماية الاجتماعية المتسقة مع معايير العمل اللائقة ومعايير العمل الدولية المعتمدة.