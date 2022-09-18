مواقيت الصلاة في المحافظات الأحد 18 سبتمبر 2022

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، في المحافظات المختلفة وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية.

وننشر في التقرير التالي مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات المختلفة، حتى يمكنك معرفة مواعيد رفع كل أذان بداية من الفجر حتى العشاء.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:14 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:18 م

موعد اذان المغرب : 5:57 م

موعد اذان العشاء : 7:15 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد اذان الفجر : 4:14 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:18 م

موعد اذان المغرب : 5:57 م

موعد اذان العشاء : 7:15 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:18 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:24 م

موعد اذان المغرب : 6:02 م

موعد اذان العشاء : 7:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد اذان الفجر : 4:09 ص

موعد اذان الظهر : 11:45 ص

موعد اذان العصر : 3:14 م

موعد اذان المغرب : 5:53 م

موعد اذان العشاء : 7:11 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد اذان الفجر : 4:12 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:18 م

موعد اذان المغرب : 5:57 م

موعد اذان العشاء : 7:15 م

مواقيت الصلاة في البحيرة

موعد اذان الفجر : 4:16 ص

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد اذان العصر : 3:22 م

موعد اذان المغرب : 6:00 م

موعد اذان العشاء : 7:19 م

مواقيت الصلاة في بنها

موعد اذان الفجر : 4:13 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:19 م

موعد اذان المغرب : 5:57 م

موعد اذان العشاء : 7:15 م

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد اذان الفجر : 4:15 ص

موعد اذان الظهر : 11:50 ص

موعد اذان العصر : 3:19 م

موعد اذان المغرب : 5:57 م

موعد اذان العشاء : 7:14 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد اذان الفجر : 4:17 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:18 م

موعد اذان المغرب : 5:57 م

موعد اذان العشاء : 7:12 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:13 ص

موعد اذان الظهر : 11:44 ص

موعد اذان العصر : 3:11 م

موعد اذان المغرب : 5:50 م

موعد اذان العشاء : 7:05 م