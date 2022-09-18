وزيرا التجارة بالسودان والجزائر يؤكدان أهمية تعزيز التجارة البينية بين البلدين

أكدت وزيرة التجارة والتموين بالسودان آمال صالح سعد، ووزير التجارة وترقية الصادرات بالجزائر كمال رزيق مبعوث الرئيس الجزائري إلى السودان، ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز وتطوير العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد وزيادة التبادل التجاري واستغلال فرص الاستثمار التي يتمتع بها السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والنفط.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التجارة والتموين بالسودان نظيرها الجزائري والوفد المرافق له، حيث أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتميزة المتطورة بين البلدين وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران ضرورة الاستفادة من إمكانيات الجزائر في مجالات بناء القدرات والتدريب المهني، وأهمية التنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بشئون التجارة واقتراح توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع بروتوكول تنفيذي في مجالات التجارة وإنشاء شركات سودانية جزائرية بالسودان والمشاركة في المعارض التجارية والمتخصصة والمنتديات وإيجاد دور فعال للقطاع الخاص في البلدين عبر تكوين المجلس المشترك لرجال الأعمال بهدف رفع التبادل التجاري وتبادل الخبرات وخلق شراكة ذكية بين البلدين والعمل على رفع معدلات الاستيراد والتصدير خصوصا وأن العديد من المنتجات السودانية مرغوبة في السوق الجزائري.

وثمنت وزيرة التجارة السودانية مشاركة الجزائر الشقيقة في الدورة القادمة لمعرض الخرطوم الدولي ملتزمة والجهات ذات الصلة بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات لكل الدول المشاركة في معرض الخرطوم الدولي.

كما أعلنت عن قيام منتدى استثماري دولي مصاحب لمعرض الخرطوم الدولي وتأمل في الخروج باستثمارات ضخمة تضخ في مصلحة البلاد.

وأعربت وزيرة التجارة والتموين بالسودان عن ثقة بلادها في نجاح اجتماعات جامعة الدول العربية في الجزائر في نوفمبر القادم والخروج بنتائج إيجابية تخدم قضايا الأمة العربية، مشيدة بجهود السفير الجزائري بالسودان والتي أسفرت عن انعقاد أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين بالجزائر في يونيو 2022 المشترك.

من جانبه، أعرب الوزير الجزائري عن رغبته في زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى وجود صناعات تحويلية يمكن أن يستفيد منها السودان بتصنيع المواد الخام ويتم التصدير كمنتج باسم السودان وبذلك يضخ عملة صعبة للسودان يستفيد منها في دفع الاقتصاد.

كما أكد الوزير الجزائري ضرورة تذليل كافة العقبات من نقل وخدمات مصرفية لزيادة حجم التبادل التجاري وأمن على مشاركة الجزائر في معرض الخرطوم الدولي في دورته القادمة يناير من العام 2023 بمؤسسات وشركات ومنتجات جزائرية ولابد من تفعيل شراكات قوية دائمة لا تنقطع بتعاقب الأجيال.

ودعا الوزير الجزائري رجال الأعمال لتفعيل مجلس رجال الأعمال لاستغلال الفرص الأمثل للاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري.