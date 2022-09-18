 تايلاند تسجل 477 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند تسجل 477 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا


نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:14 ص

سجلت تايلاند 477إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن 1170 مريضا خرجوا من المستشفيات، ، بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 673 ألفا و387 إصابات، من بينها مليونان و 449 ألفا و952 هذا العام، كما تعافى أربعة ملايين و631 ألفا و535 بشكل كامل.

وبلغ إجمالي الوفيات 32 ألفا و629 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و931 حالة حتى الآن هذا العام.


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