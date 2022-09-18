محمد الشقنقيري: فكرة فيلم ملك غير تقليدية وأفاضل بين عدد من الأعمال الدرامية الجديدة

قال الفنان محمد الشقنقيري، إنه يفاضل حاليا بين عدد من الأعمال الدرامية تلقى عروضا للمشاركة فيها، رافضا الكشف عن تفاصيل تلك الأعمال قبل الانتهاء من قراءة كافة السيناريوهات الخاصة بها وحسم أمر مشاركاته فيها.

وأكد محمد الشقنقيري -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- حرصه على التنوع في الأدوار التي يجسدها، وعدم حصر نفسه في نمط معين من الأدوار، لافتا إلى أن تجسيد دور البطولة المطلقة في أي عمل فني أمر لا يشغله كثيرا بقدر ما يشغله توافر مقومات نجاح العمل ككل وتأثير دوره على مجريات الأحداث.

وراهن الشقنقيري على نجاح فيلمه الجديد "ملك"، والذي بدأ تصويره مؤخرا، منوها إلى أن أحداثه تدور في إطار رعب تشويقي، حول بطلة الفيلم التي تتمتع بقوة خارقة في توقع الأحداث في المستقبل، موضحا أن فكرة العمل غير تقليدية وتحمس لها فور قراءته للسيناريو، متوقعا أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمد الشقنقيري إلى أن فيلم "ملك" من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي، ويشارك في بطولته رانيا يوسف ونضال الشافعي وعدد كبير من الفنانين الشباب، ويعتبر العمل توليفة جديدة في المضمون، على غرار الكثير من الأعمال الفنية الأجنبية الناجحة.