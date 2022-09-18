إيقاف أعمال بدون ترخيص في سينما فاميلي لاند بحي المعادي

تكثف أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة حملاتها اليومية، تنفيذًا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التواجد الميداني المستمر بشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية، لرفع مستوى منظومة النظافة وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع، بجانب الوقوف على كل ما يستجد وسرعة التعامل معه.



وقالت عبدالمنعم، إنه تم إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بفيلا طراز معماري 65 شارع 9 وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 11 شارع عصمت متفرع من شارع العمدة، بجانب إيقاف أعمال بدون ترخيص بسينما فاميلي لاند وتشطيبات مخالفة بفيلا رقم 7 بشارع 75.



فيما تمت الإزالة في المهد لغرفة مخالفة داخل جراج بالعقار رقم 29 شارع 15 وتم الانتهاء من تنفيذ الإزالة والتحفظ على الأدوات المستخدمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية، مؤكدة رفع تراكمات صرف صحي بشارع 250، والانتهاء من أعمال التصليحات.



وأكدت أنه تم رفع مخلفات شجرة بعد سقوطها وفتح الطريق أمام المارة بشارع 85 تيسيرا للمرور وحفاظا علي المنطقة ونظافتها، مضيفة أن حي المعادي شن حملة لرفع إشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين والأكشاك، وإزالة الأعمدة الحديدية بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات ومشرفي المربعات بشارع 108 وشارع 75، ومصر حلوان الزراعي، وأمام مستشفى القوات المسلحة، بجانب الحملات الليلية بنطاق شارع 151، حيث تم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.



ولفتت إلى أنه يجري استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بشارع 108 ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى ترميم وتركيب الإنترلوك في المناطق المتهالكة بشارع بحري المستشفى العسكري للقوات المسلحة.



وأوضحت أنه تم التنسيق مع فرع هيئة النظافة بشن حملة كنس ونظافة وتجريد ورفع أتربة بشارع 105، وشارع النادي القديم وأمام مستشفى القوات المسلحة وشارع 150، وأمام مدرسة الشروق نهاية شارع 198، وبمحيط مخر السيل من شارع 9، وحتى كوبري شمال طره وشارع 250 الشرقي وميدان الاتحاد.





