بيلوسي تُغضب أذربيجان وتتعرض لموقف محرج



تعرضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لموقف محرج في أرمينيا، فيما اتهمتها أذربيجان بالإدلاء بتصريحات"باطلة وغير عادلة".



وأدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن تلك التصريحات "لا أساس لها من الصحة" ولها "أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة".



وأعربت الخارجية الأذربيجانية، في بيان، عن أسفها لتصريحات بيلوسي، أول امرأة تولى رئاسة النواب الأمريكي، وصاحبة تاريخ حافل بالمواقف المثيرة للجدل، التي أدانت فيها أذربيجان بسبب ما وصفتها بالهجمات "المميتة" ضد أرمينيا.



وقالت إن "اتهامات بيلوسي باطلة وغير عادلة، وليست مقبولة، ومدفوعة سياسيا في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة، ومحاولتها لاستمالة اللوبي الأرميني هناك".



وتابعت الخارجية الأذربيجانية أن حديث بيلوسي خلال زيارتها إلى يريفان:"يمثل ضربة خطيرة للجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الجانبين".



وحذرت من أن تلك التصريحات "لا تسهم في تعزيز السلام الهش في المنطقة، بل تزيد من التوترات بين البلدين".



وتعرضت بيلوسي إلى موقف محرج خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرمينية يريفان، وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمترجمة تدفعها بعيدا، لتأخذ منها الميكرفون وتبدأ الترجمة.



ودائما ما تثير بيلوسي الجدل باشتباكها مع التوترات المختلفة في مناطق الصراعات، خصوصا تلك التي يحتل أطرافها أولوية في سياسة واشنطن الخارجية كالصين وروسيا.