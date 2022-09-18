تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج للغد

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة محمود حسين و19 آخرين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة الغد.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.



وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.