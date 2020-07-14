أرقام وإحصاءات حول الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث: أكبر مهمة أمنية في تاريخ شرطة لندن

رصدت وكالة "أسوشيتد برس"، بعض الأرقام والحقائق والإحصاءات المتعلقة بالجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، في ختام 10 أيام كاملة من الحداد الوطني.

ومن المتوقع أن تشهد الجنازة الرسمية مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن، بالإضافة لمشاهدة ملايين المتابعين حول العالم.

وعرضت الوكالة مجموعة من الأرقام الناتجة عن عدة أحداث عقب وفاة الملكة عن عمر 96 عاما، في الثامن من سبتمبر الحالي، بعد 70 عاما في الحكم.

2000 شخص، هو عدد الوجهاء والضيوف الذين سيتواجدون في قاعة وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البريطانيين الذين ساعدوا في محاربة جائحة كورونا.

800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

5949، هو عدد العسكريين الذين سينتشرون لتأمين المراسم المصممة بدقة والتي بدأت بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية.

ويتألف هذا العدد من 4416 جنديا، و847 ضابطا بالبحرية، و686 من القوات الجوية، بالإضافة إلى ذلك، سيشارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث.

1650 جنديا سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من وستمنستر إلى ويلينغتون آرك بعد جنازتها.

وسيصطف 1000 آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب عندما يصل النعش إلى وندسور، سيشارك 410 عساكر في الموكب، و480 سيصطفون في الشوارع، و150 حرس شرف، و130 آخرين سيؤدون مراسم أخرى.

أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة سيؤدون مهمة حفظ الأمن "المعقدة للغاية"، وهي الأكبر في تاريخ شرطة لندن، في عدد يتجاوز قوات الشرطة التي أمنت أولمبياد لندن 2012.

مليون شخص تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة، الاثنين، كما سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الأشخاص من وإلى المدينة.

8 كيلومترات هو طول الصف الذي يمتد أمام نعش الملكة في قاعة وستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثوارك بارك.

125 دار سينما ستفتح أبوابها لبث الجنازة يوم الاثنين على الهواء مباشرة.

2868 عدد قطع الماس، إلى جانب 17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة تتألق في تاج إمبريال ستيت الذي استقر على نعش الملكة.

دقيقتا صمت في نهاية الجنازة في وستمنستر.

وختاما سيرقد النعش بعد أيام شهدت مراسم اتسمت بالأبهة والمباركة والحماية، والنعش مصنوع من خشب البلوط.