أستاذ مناهج تربوية: كان من الضروري تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إنه تم تقويم مناهج العام الماضي للصف الرابع الابتدائي؛ نظرًا لعناء المعلمين ومشكلات أولياء الأمور في ظل صعوبة المناهج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، السبت، أنه كان لابد من تخفيف المناهج والأنشطة للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يناسب الوقت المخصص للدراسة.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن وزارة التربية والتعليم ستصدر نشرات بالأجزاء التي سيتم حذفها من مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي التي تم طبعها.

وأكد أن المناهج ستكون بقدر الوقت المخصص للتدريس وهذا ما رعاة وزير التربية والتعليم، موضحا أنه لا مساس بالمفاهيم الأساسية في المناهج لأن التعليم تراكمي.

وشدد على عدم المساس بمناهج الصف السادس الابتدائي، ولكن سيتم مراعاة المناهج خلال العام المقبل، والمناهج كما هي دون تغيير لأن هذا الصف الدراسي لم يطله التطوير.

واختتم أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنفس نظام امتحانات العام الماضي، وهو ما سيعلنه الوزير قبل إجراء الامتحانات.