طلاب جامعة حلوان يشاركون في الدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان الحوكمة ومكافحة الفساد

شارك وفد من كوادر الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان في الدورة التدريبية التي عقدت في رحاب الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.



شارك وفد جامعة حلوان في الدورة التدريبية التي عقدت في ظل سلسلة من الدورات التدريبية التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة لرفع الوعي بمكافحة الفساد وطرق الوقاية منه، واشتملت المحاضرات على عدد من الموضوعات منها هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد، وتعريف الفساد وأسبابه وطرق مكافحته، استعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة واستعراض مشروع التحول الرقمي والبيئة المعلوماتية، استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأثر الاستقرار الاداري في مكافحة الفساد



وأكد الدكتور حسام رفاعي رئيس جامعة حلوان علي حرص وفد الجامعة على المشاركة وتحقيق الاستفادة من هذه البرامج التدريبية القيمة لما لها من مردود جيد على الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وهي فرصة لتبادل الخبرات من طلاب الجامعات المصرية الأخرى وطلاب المعاهد العليا.



وأشارت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان إلى أن هذه الدورات التدريبية واجتماعات الطلاب أسفرت عن عقد عدد من الأنشطة التي تجمع طلاب الجامعات المصرية والمعاهد ليكون لهم أنشطة مميزة خلال العام الدراسي؛ تمهيدا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمير ٢٠٢٢، فالجامعة حريصة علي الالتزام والحضور؛ لإكمال منظومة الوعي المجتمعي بقضية مكافحة الفساد وتخريج طلاب على وعي بالقضية.



وتأتي أهمية مشاركة الجامعة فى البرامج التدريبية التى تساهم فى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ورفع وتنمية قدرات منتسبي الجامعة، كما تساهم هذه الدورات التدريبية في نشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية، وكذلك التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.