تعرض قناة الأفلام ART1 الليلة في الثامنة مساء، حصريًا ولأول مرة على شاشات التلفزيون، الفيلم اللبناني "دفاتر مايا" بطولة ريم تركي، منال عيسى، جايد شاربونو، إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج.

الفيلم تدور أحداثه عن قصة حقيقية، خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تبدأ الأحداث مع دخول "أليكس" حياة وعالم والدتها "مايا"، وهي أم عزباء تعيش في مدينة مونتريال، حيث تتلقى الأم وابنتها في ليلة عيد الميلاد، شحنة غير متوقعة تضم دفاتر وأشرطة وصور، وترفض "مايا" فتح الصندوق، لكن ابنتها أليكس تبدأ البحث سرًا في محتويات الصندوق، لتكتشف في النهاية العديد من الأسرار والمفاجآت غير المتوقعة عن حياة والدتها.

الفيلم تم عرضه في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، منها مهرجان برلين، مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة، كما حصد جائزة سعد الدين وهبة، كأحسن فيلم في مسابقة آفاق عربية، ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.