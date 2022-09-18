الرئيس الكوري الجنوبي يتوجه إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول متوجها إلى لندن اليوم الأحد لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، في مستهل جولة لثلاث دول تنطوي على أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، و عقد قمتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن يون سيختتم جولته الثانية منذ توليه منصبه بزيارة كندا في محطته الأخيرة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى لندن بعد ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) ويزور النصب التذكاري للحرب الكورية لتكريم 56 ألف جندي بريطاني قاتلوا إلى جانب كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية 1950-1953، وفقا لمكتبه.

ومن المتوقع أن يزور يون بعد ذلك قاعة وستمنستر ، التي يعرض فيها جثمان الملكة قبل دفنها ، وذلك قبل تقديم تعازيه في وفاة الملكة في مراسم استقبال للعزاء يقيمها الملك تشارلز الثالث .

وسيكون يون ، الذي ترافقه السيدة الأولى كيم كيون هي، من بين مئات الشخصيات الأجنبية المرموقة الذين سيحضرون جنازة الملكة الرسمية في كنيسة وستمنستر يوم الاثنين.

وبعد الجنازة ، سيغادر الرئيس الكوري الجنوبي إلى نيويورك ، حيث سيقضي الجزء الأكبر من جولته التي تستغرق سبعة أيام ، وينخرط في سلسلة من الأحداث الدبلوماسية رفيعة المستوى.

سيكون أحد الأحداث البارزة هو إلقاء خطاب رئيسي خلال فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

وفي المحطة الثالثة والأخيرة من رحلته، سيتوجه يون يوم الخميس إلى كندا، الدولة التي أرسلت 27 ألف جندي للقتال إلى جانب كوريا الجنوبية في الحرب الكورية ، وتشترك في قيم حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية.

ومن المقرر أن يعود يون إلى سول في يوم 24 أيلول/سبتمبر.