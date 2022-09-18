 السفارة الصينية في براغ: زيارة وفد تشيكي إلى تايوان تقوض العلاقات - بوابة الشروق
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السفارة الصينية في براغ: زيارة وفد تشيكي إلى تايوان تقوض العلاقات

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:48 ص
ذكرت السفارة الصينية في التشيك أن الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد تشيكي إلى تايوان - والتي تضم أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين تشيكيين - تقوض الأسس السياسية للتعاون التشيكي - الصيني.

وأضافت السفارة - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، -" إن الزيارة دعمت القوى الانفصالية التي تضغط من أجل استقلال تايوان.

ويترأس الوفد التشيكي رئيس لجنة التعليم في مجلس الشيوخ التشيكي جيري دراهوش ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الـ24 من سبتمبر الجاري.

كان دراهوش قد أفاد - في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية التايوانية في وقت سابق - بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في صناعة أشباه الموصلات ومكافحة كورونا وغيرها من المجالات.

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