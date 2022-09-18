استحوذت الاستعدادات لجنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، على اهتمام العالم لأكثر من أسبوع، وبعد دفنها، ستكون هناك بداية فصل جديد، وهو عهد الملك تشارلز الثالث، لكن ماذا سيحدث لبدء هذا العهد؟

بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإنه بعد الجنازة في قاعة وستمنستر، سيتم نقل نعش الملكة إلى قلعة وندسور، وسيتم دفنها في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية بالقلعة، إلى جانب والدها ووالدتها وأختها.

كما سيتم نقل نعش زوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي، من القبو الملكي في كنيسة سانت جورج لدفنه مع الملكة، كما أوصى الزوجان.

- متى يتم تتويج الملك تشارلز الثالث؟

عندما توفيت الملكة، انتقل العرش على الفور إلى الوريث تشارلز ابنها وأمير ويلز السابق، وسيتم تتويجه رسميًا ملكًا في حفل التتويج الذي قد يتم في ربيع أو صيف العام المقبل، وهو حفل يقام منذ 900 عام في قاعة وستمنستر آبي.

وعلى عكس حفلات الزفاف الملكية، فإن التتويج هو مناسبة رسمية، تتحمل الحكومة كلفتها، وتختار قائمة الضيوف فيها، وفقا للصحيفة البريطانية.

- أي تاج سيرتدي؟

سيضع رئيس أساقفة كانتربري على رأس تشارلز تاج القديس إدوارد الذي يعود تاريخه إلى عام 1661، وهو تاج أيقوني مصنوع من الذهب الخالص من جواهر التاج في برج لندن، والمرصع بـ 444 من الأحجار الكريمة الملونة، بما في ذلك الياقوت والعقيق والتورمالين، والمزخرف بالفراء، ويرتديه الملك في لحظة التتويج فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تزن 2.23 كجم.

- هل سيكون هناك مجوهرات جديدة أو طقوس أخرى؟

التتويج من الشئون التقليدية، على الرغم من أن الملك تشارلز يرغب في نسخة أكثر تصغيرًا مقارنة بتتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953.

ومع ذلك، سيظل مرتديا الجواهر الملكية بالإضافة إلى تاج القديس إدوارد، كما سيتم تقديم خاتم التتويج، والذي يتم وضعه في الإصبع الرابع من اليد اليمنى للملك.

وذكرت "جارديان" أنه تم استخدام الخاتم منذ عام 1831 وهو عبارة عن حلقة رمزية من الياقوت على شكل صليب، يمثل صليب القديس جورج والعلم الاسكتلندي.

كما سيتم تسليمه صولجانًا يعود تاريخه إلى عام 1661، والذي تم استخدامه في كل تتويج منذ ذلك الحين. وفي عام 1910، أضاف الملك جورج الخامس، ماسة كولينان الأول، وهو حجر يبلغ وزنه 3.106 قيراط تم اكتشافه في جنوب إفريقيا عام 1905.

وسيحصل الأمير تشارلز أيضًا على ذراعين من الذهب ترمز إلى علاقة الملك بالشعب.

- أين سيعيش الملك تشارلز؟

تلقى حوالي 100 موظف في كلارنس هاوس، حيث عاش تشارلز وكاميلا حتى وفاة الملكة، إخطارًا بأنهم قد يفقدون وظائفهم لأنه لن يعيش هناك بعد الآن، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن المكان الذي سينتقل إليه تشارلز الثالث.

ومن المتوقع أن يعيش الملك الجديد في قصر باكنجهام، والذي يُفهم أن تشارلز يعتبره رمزًا مهمًا للنظام الملكي.

وكان للملكة إليزابيث الثانية العديد من المساكن، بما في ذلك قصر باكنجهام، وبالمورال وقلعة وندسور.

ومع ذلك، يخضع قصر باكنجهام حاليًا لعملية تجديد بتمويل من دافعي الضرائب بقيمة 369 مليون جنيه إسترليني، والتي لن تكتمل حتى عام 2027، وقد يعني هذا أن تشارلز وكاميلا سيؤجلان انتقالهما.

- ما الذي سيتغير في عهد الملك تشارلز الثالث؟

بصفته ملكًا في نظام ملكي دستوري، حيث لا يمكن سوى للبرلمان المنتخب إصدار التشريعات وإقرارها، يتوقع من الملك أن يظل محايدًا سياسيا، على الرغم من أن تشارلز معروف بأنه متحمس للتدخل في بعض الأمور، بما في ذلك أزمة المناخ.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن تشارلز يريد عائلة ملكية رسمية ضئيلة الحجم، مشيرة إلى أن هناك تكهنات بأنه سيتم اتخاذ قرارات لتقليل تكلفة الأسرة على الخزانة العامة.

وسيكون تحديث العلاقات مع دول الكومنولث، أحد المجالات المهمة التي على تشارلز الاهتمام بها.

ويأتي تتويجه في أعقاب جولة الأمير وليام الملكية التي تعرضت لانتقادات شديدة إلى دول الكاريبي العام الماضي وقرار باربادوس بإقالة الملكة من منصب رئيس الدولة.

- ماذا سيحدث للأوامر الملكية؟

الأوامر الملكية هي علامة ممنوحة للسلع والخدمات المقدمة للملكة، وأداة تسويقية قيّمة تتيح لحامليها عرض شعار النبالة الملكي ما يعطي هيبة لتلك الشركات في الأسواق.

ستصبح الأوامر الملكية الممنوحة من الملكة غير صالحة بعد عامين من وفاتها، ما يمنح الشركات وقتًا لإزالة شعار النبالة من عبواتها وإعلاناتها. وإذا رغب الملك تشارلز الثالث في منحهم أمرًا ملكيًا آخرا، فيمكنهم الحصول على هذا التمييز مرة أخرى.