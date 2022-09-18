329 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان خلال عام 2021

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن لبنان تعد من أوائل البلدان العربية المستثمرة في مصر، حيث ارتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 إلى 502 مليون دولار مقارنة بـ378 مليون دولار.

جاء ذلك اليوم خلال ملتقى الأعمال المصري اللبناني، تحت رعاية مجلس الوزراء.

كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان بـ329 مليون دولار خلال عام 2021، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان من 98 مليون دولار خلال عام 2020 لتصل الى 173 مليون دولار خلال عام 2021.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولبنان وظروف لبنان الصعبة اليوم إلا أن الطموحات مازالت أكبر والرغبة المشتركة في مساندة القضايا المشتركة وبالأخص الملف الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي.

وأضاف أن أمامنا تحديات من نوع آخر أكثر صعوبة حيث نواجه تحديات وظروف دولية وإقليمية غير مسبوقة، تستلزم منا الوقوف صفا واحدا، والتفكير خارج الصندوق، لامتصاص الأزمات وتجاوز آثارها.