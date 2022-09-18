 غرق شابين ببحر سليمان في النوبارية بالبحيرة - بوابة الشروق
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غرق شابين ببحر سليمان في النوبارية بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:54 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:54 م

لقى شابين مصرعهم غرقا، أثناء الاستحمام بمياه بحر سليمان غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف ،مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور قسم غرب النوبارية بغرق شخصين بمياه بحر سليمان، أثناء الاستحمام ووفاتهما في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والطوارئ، وتم انتشال الجثتين، وتبين لمأمور قسم غرب النوبارية أنهما لكل من "أحمد. س. ف"، ٢٠ سنة، مقيم بالجيزة و"عبدالقادر. خ. ع"، ٢٠ سنة، مقيم بالجيزة.

وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التب باشرت التحقيق.

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