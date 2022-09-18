هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 9763.19 نقطة، بضغط من عمليات جني الأرباح .

كما انخفض المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى3036.9 نقطة، كما هبط المؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 6.76% ليغلق عند مستوي 2114.53 نقطة.

قال أحمد أمين، مدير قسم التحليل الفني بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن هبوط مؤشرات البورصة خلال جلسة أمس جاء نتيجة لعمليات جنى الأرباح، التى تشهدها البورصة المصرية، بعدما ما اقتربت السوق من مستويات مقاومة مهمة فى الفترات الماضية، موضحا أن ذلك أمر طبيعى بعد الارتفاعات التى شهدتها السوق المحلية فى شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بما يقرب من 2000 نقطة من 8500 نقطة إلى مستويات 10500 نقطة.

وأضاف أمين، أن السوق تشهد حاليا عمليات جنى أرباح وتبحث عن منطقة دعم تشهد فيها ارتكازا للقوي الشرائية ثم تعود بعدها إلى الارتفاع وتستهدف السوق فى الفترة الحالية مستويات 9500 نقطة، وعند تخطيها ستنخفض إلى مستويات 9200 نقطة.

وتوقع أمين، أن تستمر السوق فى موجة جنى الأرباح خاصة مع توقعات رفع البنك الفدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بعد غد الأربعاء، بنسبة 75 نقطة أساس، مما يؤثر سلبا على الاسواق العالمية، كما يُتوقع رفع البنك المركزى المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و1.5% فى اجتماع الخميس المقبل، مما سيؤثر سلبى على اسعار الاسهم وبالتالى سيشهد السوق انخفاضات .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافى قيمة 298,895 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع بصافى قيمة 23,507 مليون جنيه، و275,387 مليون جنيه على التوالي.