حازم الببلاوي: بناء دولة جديدة بإمكانيات متقدمة يستغرق وقتا وله تكلفة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن «بناء دولة جديدة وبإمكانيات متقدمة لتلحق بالدول المتقدمة، لن يتم بسرعة أو بدون جهد وعرق وتجربة للخطأ»، منوهًا إلى أن «العملية تستغرق وقتًا ولها تكلفة لكن العائد مهم».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «الدولة تستحق بذل الجهد وتحقيق نتائج طيبة»، مشيرًا إلى أن الأمر لن يتحقق إذا ظل المواطن مكتوف الأيدي، لا يفعل شيئًا لدولته.

وعن طريقة تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب: «يكون بالثقة في النفس، ومعرفة أن الأمور لا تتحقق دون عمل، وأن النتائج الجيدة لا تأتي من السماء، كما أن الدول المتقدمة تقدمت بعرق الناس وجهدهم في خدمة البلد».

وشدد رئيس الوزراء الأسبق، على أهمية النظر لبعض الأمور بصورة جدية، ومنها الزيادة السكانية، مضيفًا: «لما كنت في ابتدائي تعداد مصر كان 18 مليونًا، الآن عددنا يزيد عن 100 مليون، ولو استمررنا في تلك الزيادة فهي مشكلة كبيرة».

ولفت إلى أهمية حفاظ الدولة على الزيادة السكانية بعدم مبالغة، مؤكدًا أن الإنجاب ضروري لكن يجب أن يكون بقدر محسوب؛ لأن إنجاب طفلين يتمتعان بصحة وتعليم جيد، أفضل من إنجاب 10 أولاد لا يتمتعون بتلك الخدمات.

التتبع