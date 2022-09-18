المكتب الرئاسي: لا تغيير في القمة الكورية الجنوبية اليابانية بنيويورك

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تغيير في خطة عقد اجتماع قمة بين كوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح مسؤول رئاسي كبير بذلك في مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، رافضا التقارير الإخبارية اليابانية بأن احتمال عقد اجتماع القمة بين الرئيس يون سيوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لا يزال غير مؤكدا.

وأعلن المكتب الرئاسي الأسبوع الماضي أنه تم الاتفاق على القمة بين يون وكيشيدا، وهي القمة الأولى بين البلدين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وستعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء في نيويورك.

وقال المسؤول الرئاسي "لم أسمع أن هناك أي تغيير في الأمور المتعلقة بالقمة الكورية اليابانية المتفق عليها بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف مسؤول رئاسي آخر أن البلدين انتهيا من تحديد موعد ومكان القمة المزمعة بين يون وكيشيدا وتركا التفاصيل فقط، مثل بنود جدول الأعمال؛ للمناقشة النهائية.

وأوضح مصدر دبلوماسي آخر أن إعلانا ذا صلة سيصدر بشكل طبيعي في مكان الحدث إذا تم تحديد (القمة) بشكل نهائي.

وكانت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية قد ذكرت نقلا عن العديد من المسؤولين الحكوميين اليابانيين أن حكومة طوكيو تمضي قدما نحو تجنب عقد قمة مع كوريا الجنوبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يشار إلى أن هناك قضايا تثير التوتر في العلاقات بين طوكيو وسول تتعلق بالعمل القسري ونساء المتعة إبان احتلال اليابان لكوريا الجنوبية وزيارات القادة اليابانيين لضريح ياسوكوني الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين من بينهم مجرمي حرب من الدرجة الأولى.