تعرف على مواعيد مباريات بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد بمصر

تستضيف مصر بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 26 من نفس الشهر الجاي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 6 دول.

تنطلق منافسات البطولة يوم 22 سبتمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، من المنتظر أن تقام حفلة افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري اللعبة و عدد من الشخصيات الرياضيه الهامه.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

جدول مباريات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد 2022، ومواعيد مباريات كالتالي :-

**الخميس 22/9/2022 الساعة 10.00 صباحا

البرازيل × سلوفينيا الساعة 10.00 صباحا

تشيلي × هـــولندا الساعة 11.30 صباحا

مصر × الهند الساعة 17.00 مساءا

الهند × تشيلي الساعة 17.00 مساءا

هولندا × البرازيل الساعة 18.30 مساءا

سلوفينا × مصر

**الجمعة 23/9/2022 الساعة 10.00 صباحا

هولندا × سلوفينيا الساعة 10.00 صباحا

البرازيل × الهند الساعة 11.30 صباحا

تشيلي × مصر الساعة 17.00 مساءا

الهند × هولندا الساعة 17.00 مساءا

تشيلي × سلوفينا الساعة 18.30 مساءا

مصر × البرازيل

** السبت 24/9/2022 الساعة 15.00 عصرا

البرازيل × تشيلي الساعة 17.00 مساءا

الهند × سلوفينيا الساعة 19.00 مساءا

هولندا × مصر

**الاحد 25/9/2022 الساعة 15.00 عصرا

تحديد المركز الخامس والسادس الساعة 17.00 مساءا

تحديد المركز الثالث والرابع الساعة 19.00 مساءا

تحديد الاول والثاني

يضم معسكر المنتخب الوطني 10 لاعبين لخوض بطولة العالم منهم 7 رجال و 3 سيدات، ويضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة فى تشكيل الفريق بالملعب.

تضم قائمة المنتخب الوطنى المصرى كل من :

محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود، ويقود منتخب فنياً كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، و كابتن ابراهيم نصر مدرب عام، و كابتن كرم مرسي مدير إداريا، و دكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.