القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة بصربيا

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضة فور عودتهم إلى أرض الوطن؛ حيث كان في استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بدولة صربيا.

حيث نجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية في حصد الميدالية الفضية في البطولة وتعد بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمباراة النهائية في بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداءً مميزًا استحقت من خلاله الإشادة والتقدير، ويعد ذلك الإنجاز نتاجًا لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا.

وهنأت القيادة العامة للقوات المسلحة البطلة سمر حمزة على إنجازها التاريخي، مؤكدة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري لرفع العلم المصري بمختلف المحافل الرياضية.