الملكي يبحث عن الانتقام.. وسيميوني يسعى للاستفاقة.. والأنظار تتجه نحو فينيسوس..

يخوض ريال مدريد مواجهة شرسة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية في التاسعة من مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وتمثل مباراة الليلة اختبارًا حقيقيًا لريال مدريد الذي فاز بجميع مبارياته منذ بداية الموسم الحالي، ويسعى لتأمين صدارته في طريقه للاحتفاظ بالدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وتأتي المباراة في وقت مبكر من الموسم، إلا أنها على الرغم من ذلك ستكون بمثابة للثأر لريال مدريد الذي يسعى للانتقام من خسارته في آخر لقاء بين الفريقين بالجولة 35 الموسم الماضي، حين فاز فريق المدرب دييجو سيميوني لأول مرة في ديربي الدوري.

من ناحيته، يعد الفوز مهما لأتلتيكو مدريد الذي أثار الشكوك منذ بداية الموسم، خصوصًا بعد خسارته خارج أرضه أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، بخلاف تخلفه بفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر ريال مدريد، وستعني الهزيمة في لقاء الليلة اتساع الفارق إلى 8 نقاط، بعد خوض أول 6 جولات في المسابقة.

وستشهد المباراة مواجهة داخل المواجهة، إذ ستتجه الأنظار نحو البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، والذي تعرض لحملة شرسة في الأيام الماضية، بسبب احتفاله بالرقص بعد تسجيل الأهداف.

وحذّر كوكي، قائد أتلتيكو مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور من الرقص أمام جماهير أتلتيكو مدريد حال تسجيل أي هدف في اللقاء، مما طالبه بيدرو برافو، رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الأسبان "بالتوقف عن تصرفات القرود"، ليخرج بعدها ريال مدريد في بيان رسمي يعلن من خلاله الدفاع عن لاعبه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما أسماه بحملات العنصرية.

ومن المرجح أن يغيب كريم بنزيما، قائد ريال مدريد عن المباراة، إذ قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي بعد الفوز على لايبزيج إنه قد يلعب إذا تدرب، وإذا لم يتدرب سيغيب. وحتى الآن لم يتدرب النجم الفرنسي مع الفريق الذي يراهن حاليا على فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

ويسعى رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني للنهوض بعد السقوط أمام ليفركوزن، واستعادة الثقة والحماس الذي ظهر على الفريق في آخر مباراة بالدوري حين فاز بأربعة أهداف مقابل هدف على سيلتا فيجو.

ويستقبل صاحب المركز الثالث، ريال بيتيس بقيادة مدربه مانويل بيليجريني، على ملعب بنيتو فيامرين، فريق جيرونا، صاحب المركز الثامن. أما إسبانيول صاحب المركز الـ 15 فيحل ضيفًا على ريال سوسيداد صاحب المركز الـ 11 بملعب أنويتا.