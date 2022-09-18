بيلوسي تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن أرمينيا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي، اليوم الأحد، دعم الولايات المتحدة الأمريكية، للحكومة الأرمينية، والتزامها بأمنها، محملة باكو مسؤولية المواجهات العسكرية في إقليم "ناجورنو قرة باج".

وقالت بيلوسي ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالعاصمة يريفان - إن المواجهات العسكرية ليست الحل للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة التزام واشنطن بأمن أرمينيا.

وأضافت أن العلاقة بين الولايات المتحدة وأرمينيا تستند إلى التزام واشنطن ودعمها لجمهورية أرمينيا، مشيرة إلى أن 40% من الأمريكيين في كاليفورنيا أرمينيون الأصل، مؤكدة أن ديمقراطية أرمينيا وسيادتها من أولويات الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تظاهر المئات وسط العاصمة الأرمينية (يريفان) للمطالبة بالتخلي عن عضوية البلاد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ودعا المتظاهرون ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إلى تعاون أوثق مع الدول الغربية لمساعدتهم في حماية سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها، مؤكدين أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تحمي بلادهم.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وصلت إلى أرمينيا، أمس السبت في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين والوضع الأمني الحالي، بعد أيام من الاشتباكات الحدودية مع أذربيجان والتي عرقلت الجهود الغربية للتوسط في سلام دائم بين الجارين.

واندلعت الثلاثاء الماضي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ عام 2020، وأودت بحياة 215 شخصا قبل أن تنتهي الاشتباكات الخميس بوساطة دولية.

ومن المقرر أن تلتقي بيلوسي خلال زيارتها برئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس الجمعية الوطنية ألين سيمونيان ومسؤولين أرمينيين كبار آخرين.