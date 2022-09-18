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كشفت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، عن بدء عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة جنوب محافظة سامراء.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت هيئة الحشد الشعبي انطلاق العملية من أجل منع أي اختراق أمني للإرهابيين.

وقال البيان: "قوة مشتركة من الجيش وشرطة الطوارئ وبمشاركة اللواء 43 التابع لعمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، انطلقت بعملية لتفتيش مناطق الحضيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء المقدسة".

وعن دواعي مثل تلك العمليات، أوضح البيان أن "هذه العملية تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتأمين طرق زائري الإمامين العسكريين (ع) وإدامة الجهد الأمني والعملياتي ولمنع أي خرق أمني للمجاميع الإرهابية لاستهداف الزائرين".