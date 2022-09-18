زوجة تشارلز تشيد بالملكة إليزابيث: كانت متفردة في عالم يهيمن عليه الرجال

أشادت كاميلا باركر قرينة ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية قائلة إنها نحتت دورها كـ"امرأة منفردة ومتفردة" في عالم يهيمن عليه الرجال.
وقالت كاميلا، في مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم: "يجب أن يكون الوضع صعبا للغاية بالنسبة لها كونها امرأة منعزلة، فلم يكن هناك رئيسات وزراء أو رئيسات نساء، وكانت المرأة الوحيدة، لذلك أعتقد أنها نحتت دورها".
وأضافت كاميلا: "كانت لدى الملكة إليزابيث ابتسامة لا تُنسى، وعيون زرقاء رائعة التي عندما تبتسم، تضيء وجهها بالكامل"، متابعة: "سأتذكر دائما تلك الابتسامة، فهي لا تنسى".
ومضت كاميلا قائلة: "لقد كانت جزءا من حياتنا إلى الأبد. أبلغ من العمر 75 عاما الآن، ولا أتذكر أي شخص باستثناء الملكة".