زوجة تشارلز تشيد بالملكة إليزابيث: كانت متفردة في عالم يهيمن عليه الرجال

أشادت كاميلا باركر قرينة ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية قائلة إنها نحتت دورها ‏كـ"امرأة منفردة ومتفردة" في عالم يهيمن عليه الرجال.

وقالت كاميلا، في مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم: "يجب أن يكون الوضع صعبا للغاية بالنسبة لها كونها امرأة منعزلة، فلم يكن هناك رئيسات وزراء أو رئيسات نساء، وكانت المرأة الوحيدة، لذلك أعتقد أنها نحتت دورها".

وأضافت كاميلا: "كانت لدى الملكة إليزابيث ابتسامة لا تُنسى، وعيون زرقاء رائعة التي عندما تبتسم، تضيء وجهها بالكامل"، متابعة: "سأتذكر دائما تلك الابتسامة، فهي لا تنسى".

ومضت كاميلا قائلة: "لقد كانت جزءا من حياتنا إلى الأبد. أبلغ من العمر 75 عاما الآن، ولا أتذكر أي شخص باستثناء الملكة".