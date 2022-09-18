صيانة أبراج خط الضغط العالي بمدينة أبورديس بجنوب سيناء

تابع مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، أعمال صيانة أبراج خط الضغط العالي، ضمن أعمال الصيانة الدورية، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين.



وقال رئيس مدينة أبورديس في تصريح اليوم الأحد، إنه جرى تغيير العازلات الخاصة بالخط، والتأكد من ثبات قاعدة الأبراج وعدم قابليتها للحركة حتى لا يتعرض البرج للميل أو الانهيار نتيجة لثقل وزن العازلات الذي يزداد كلما زاد ضغط البرج، إضافة إلى شد خطوط الكهرباء بطريقة تتضمن الحفاظ على حياة العمال.



وأوضح أن أبراج كهرباء الضغط العالي، تختلف في ارتفاعها وحجمها عن أبراج الكهرباء ذات الضغط العادي، وتتراوح قوة تحملها من 133 حتى 500 كيلو فولت، وجرى إنشاؤها وفقًا لمعايير محددة، منها تحمل العوامل الجوية السيئة والهزات الأرضية، ودرجة تحمل التربة المثبت عليها قاعدة البرج لعدم تعرضها للترحيل أو هبوط أرضي نتيجة حدوث سيول حتى لا يتعرض البرج للانهيار.