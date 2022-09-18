انخفضت حصة شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية في السوق العالمي بشكل طفيف إلى 7.7% في النصف الأول العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط استمرار نقص الرقائق، بحسب رابطة مصنعي السيارات الكورية الجنوبية "كيه أيه إم أيه".

وقالت الرابطة، إنه في الفترة من يناير إلى يونيو العام الحالي، باعت شركات السيارات ما إجمالية 2.1 مليون سيارة في الأسواق الثمانية الرئيسية العالمية، بانخفاض بنسبة 9.9%من 2.33 مليون وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما ذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانخفضت حصة شركات السيارات من 7.9 العام الماضي.

والأسواق الثمانية هي الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند والمكسيك والبرازيل وروسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان".

وانخفضت مبيعات الشركات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 18% و14% على التوالي في الأشهر الستة الأولي بينما انخفضت المبيعات في البرازيل وروسيا بنسبة 15% و57% على التوالي، بحسب الرابطة.