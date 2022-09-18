 غارات تركية على مواقع للجيش السوري والأكراد في شمال سوريا توقع 3 قتلى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارات تركية على مواقع للجيش السوري والأكراد في شمال سوريا توقع 3 قتلى

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 5:51 م

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن «المواجهات بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، بدأت في شمال شرق سوريا، باستهداف طائرة مسيرة تركية لـ5 عناصر وقياديين في ريف الرقة الشمالي قبل يومين».

وأضاف في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمرصد السوري، أنه جرى قصف جوي بطائرة حربية تركية على موقع لقوات النظام ومواقع أخرى أسفرت عن مقتل 3 عناصر من قوات النظام.

وتابع: «القصف يطال الشريط الحدودي مع تركيا من شرق كوباني إلى ريف الحسكة الشمالي الغربي بنحو 80 قذيفة خلال اليوم، وحصيلة اليوم من الخسائر البشرية كانت مقتل جندي تركي و3 عناصر من قوات النظام في قرية قرموغ بريف عين العرب (كوباني). ويوم الأحد الفائت صدر قرار أيام بإعدام 13 شخصا قيل إنه ثبت تعاملهم مع الاستخبارات التركية».

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