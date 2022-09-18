 مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية لمتضرري الجفاف في الصومال - بوابة الشروق
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مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية لمتضرري الجفاف في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة
مركز الملك سلمان للإغاثة
أ ش أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:08 ص

 قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية لمتضرري الجفاف في الصومال.
وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - بأنه تم توزيع 70 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال.
يشار إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 71 مشروعا في الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار.
كما تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمختلف الشعوب والبلدان حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.


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