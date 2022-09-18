اختطاف 8 أشخاص من كنيسة بغرب الكاميرون

اختطف مسلحون، اليوم الأحد، 8 أشخاص من كنيسة بغرب الكاميرون، وفق ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية هناك.

وتشهد الكاميرون حربا دامية بين انفصاليين ناطقين بالإنكليزية والجيش، وتتكرر عمليات القتل والنهب والخطف في هذه المنطقة حيث تستهدف جماعات انفصالية مسلحة بانتظام المدارس والمعلمين والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وأساقفتها.

لكن الكهنة المحليين يقولون إن حجم عملية الخطف التي وقعت الجمعة "غير مسبوق على الإطلاق".

وقالت بيان الكنيسة إنه تم " اختطاف 5 كهنة كاثوليك وراهبة واثنين آخرين وحرق كنيسة القديسة ماري في نتشانغ على أيدي مسلحين مجهولين، بدون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونتشانج قرية تقع في جنوب غرب البلاد.

ولا تعلن عادة أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات وعمليات الخطف، لكن كثيرا ما ترتكبها جماعات انفصالية وغالبا ما تنتهي بإطلاق سراح الرهائن مقابل فدية أو بعد مفاوضات مع الزعماء التقليديين والدينيين المحليين.