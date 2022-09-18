ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض علي عامل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، بعدما شطر رأس شقيقه نصفين أثناء حفل زفاف خالهما، مستخدما آلة حادة "فأس" وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا يفيد بتحول حفل زفاف إلي مأتم بقرية دندرة بعد قيام عامل بقتل شقيقه وشكر رأسه نصفين بآلة حادة "فأس".

وكشفت التحريات الأولية التي قادها المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شرطة قنا بأن المتهم مدمن للمواد المخدرة وتم القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.