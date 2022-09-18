قال السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال بات رايدر، إن المساعدات الأمنية لأوكرانيا بلغت 15.1 مليار دولار، منذ بداية الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، في 24 فبراير 2022.



وبحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الأحد، حقق الجيش الأوكراني نجاحًا عسكريًا ملحوظًا بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث تم طرد الآلاف من الجنود الروس عبر الحدود إلى روسيا.



وقال المسؤولون الأوكرانيون إنهم يواصلون طرد الجنود الروس من بلادهم.



وتشمل الدفعة الأخيرة من المساعدات نظام صواريخ مدفعية متحركة، وقذائف عيار 155 ملم موجهة بدقة، وقذائف مدفعية، وأنظمة للتصدي للطائرات بدون طيار، ومعدات إزالة الألغام، وأجهزة الرؤية الليلية.



وأضاف رايدر، أن الولايات المتحدة - رغم أنها أكبر مانح لأوكرانيا – ليست الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدات لأوكرانيا، إذ حولت المملكة المتحدة أكثر من 2.3 مليار دولار إلى أوكرانيا.



وأشار إلى أن دولًا أخرى تبرعت أيضًا بمعدات أو تدريب أو أموال، قائلًا إن القادة العسكريين الأمريكيين، سيواصلون مراقبة الوضع، والتأكد من تجديد المساعدات الأمريكية.



وتابع: «خلاصة القول هي أن الاستعداد العسكري الأمريكي ليس في خطر أو قريب من أن يكون في خطر، نحن على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في دعم أوكرانيا في معركتها المقبلة».