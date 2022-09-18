قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن سعر هاتف «آيفون 14» العادي بـ28 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر النسخة الـ«برو ماكس» بسعة تخزين 256 جيجا في حدود الـ50 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن سعر النسخة الـ«برو ماكس» بسعة تخزين 512 جيجا، يتروح بين 60 إلى 61 ألف جنيه.

وأشار إلى أن التوكيل أعلن عن نزول المنتج رسميًا في السوق المصرية وتحديد سعره، خلال أسبوعين من الآن، منوهًا إلى أن سعر الهاتف عند تجار التجزئة مرتفع؛ لأنه أصدر حديثًا، كما أن استيراد الهواتف المحمولة متوقف في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الاستيراد ليس ممنوعًا، لكن الاعتمادات المستندية وأزمة روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى توقف في الاستيراد، مؤكدًا أن سعر هاتف الآيفون، سيكون مستقرًا في السوق وقريبًا من الحقيقة، بعد طرحه من التوكيل، بكميات ليست قليلة.

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على الأمر، قائلًا: «طبعا إحنا فاهمين لازم يكون في أولويات، من رأيي الآيفون مش ضمن الأولويات، معانا تليفوناتنا شغالة زي الفل، ولو شاري الآيفون بتاع السنة اللي فاتت واللي قبليه شغال زي الفل، يعني مفيش فرق كبير».

وتابع: «واحد قال لي التليفون الجديد فيه ميزة مهمة، قلت له إيه المهم فيه؟، قال لي الاتصال بالأقمار الصناعية، قلت له آه طبعا مهم جدا.. إحنا ناقصين؟ بنتكلم تليفون عادي وماسنجر وهو اللي ناقص القمر الصناعي؟ المثل بيقول الغاوي ينقط بطاقيته».