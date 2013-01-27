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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، قائلا: صحته زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيء ما لن نخبئه».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، السبت: «واحد من الزملاء كان في زيارة إلى الزعيم عادل إمام ليلة أمس «وقالي الزعيم بيسأل عليك».

ولفت الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى أن الفنان عادل إمام تواصل معه منذ نحو أسبوعين ليطلب شيء ما.

وناشد نقيب المهن التمثيلية، مروجي الإشاعات، قائلا: اهدوا شوية «خدوا إجازة من اللي بتعملوه، وهتستفادوا أيه من الشائعات؟».

واختتم أن النقابة كل فترة تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات وآخرها ضد مروج شائعة الفنانة عفاف شعيب.