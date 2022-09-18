ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن أحد مساعدي الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، صوره باستخدام الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنيستر في لندن.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد، أشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف من قبل الرئيس الأرميني، يعتبر أول حالة انتهاك للحظر المفروض على التصوير الفوتوغرافي سجلت خلال مراسم الوداع.

وبحسب الأعراف البريطانية، فإن مثل هكذا تصرف خلال مراسم دفن الميت يعبر عن قلة الاحترام بحق الميت وذويه.

يذكر أن تابوت نعش الملكة يحمل رموز الحكم الملكي وهي تاج الإمبراطورية البريطانية و«الجرم السماوي» وصولجان الملك إدوارد السابع المزينان بأحجار «كولينان 1 وكولينان 2».