النائب هاني خضر يطالب بحل مشكلات العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب

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ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على مدار 4 جلسات، مشكلات العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة؛ بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر ونواب آخرين.

وكانت الجلسة الأخيرة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور صلاح بيومي والمستشار أحمد الصياد والمستشار محمد إبراهيم والأستاذ محمد النجار رئيس الموارد البشرية.

وفي نهاية الجلسة طلب المهندس ممدوح رسلان مدة 45 يومًا لتنفيذ الطلبات المشروعة للعاملين وكانت الطلبات كما يلي:

1- تثبيت العاملين غير المثبتين منذ 2011

2- تطبيق الحد الأدنى للأجور

3- إجراء التسويات

4- عمل عقود لجميع عمال اليومية

5- تنفيذ العلاوات غير المطبقة

6- عمل لائحة مالية موحدة