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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 5:27 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 5:27 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى أقل من 40 ألف إصابة، مع تباطؤ انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 34 ألفا و 764 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 241 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و394 ألفا و 466 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و 828 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 489 مريضا، بزيادة 12 مريضا عن حصيلة أمس.

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