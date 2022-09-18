كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى أقل من 40 ألف إصابة، مع تباطؤ انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 34 ألفا و 764 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 241 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و394 ألفا و 466 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و 828 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 489 مريضا، بزيادة 12 مريضا عن حصيلة أمس.